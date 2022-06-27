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Россиянина осудили на 15 лет за жестокое убийство девушки-инвалида

В Омске 21-летнего местного жителя осудили на 15 лет за убийство девушки-инвалида и кражу

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Омске 21-летнего местного жителя осудили на 15 лет и четыре месяца колонии строгого режима за жестокое убийство 22-летней девушки и кражу. Об этом в понедельник, 27 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в августе прошлого года парень распивал спиртное вместе с потерпевшей — инвалидом первой группы, которая была прикована к коляске. Воспользовавшись ее беспомощностью, молодой человек не менее 85 раз ударил ее колющими и режущими предметами. После того, как россиянка скончалась, фигурант скрылся с места преступления, а позже вернулся, проник в квартиру и похитил оттуда 10 тысяч рублей.

Спустя непродолжительное время подсудимый раскаялся, явился в полицию и признался в убийстве.

16 марта сообщалось, что в Башкирии 30-летнему депутату от КПРФ предъявили обвинение в убийстве 38-летнего инвалида.

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Елизавета Новикова
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