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Самозанятым в России захотели предоставить налоговый вычет на покупку жилья

«Известия»: самозанятым хотят предоставить право получить имущественный налоговый вычет

Фото: Агентство «Москва»

В России захотели предоставить самозанятым право получить имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст законопроекта.

По данным издания, документ будет направлен на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время право на получение имущественных налоговых вычетов по НДФЛ имеют индивидуальные предприниматели.

Как объяснил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, в России становится все больше самозанятых граждан. Однако у них меньше прав по сравнению с индивидуальными предпринимателями, подчеркнул он. Введение имущественного налогового вычета для самозанятых позволит популяризировать данный статус, считает сенатор.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о снижении ставки по льготной ипотеке до 7 процентов до конца года. «Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей», — отметил российский премьер.

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Марина Совина
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