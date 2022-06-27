Самозанятым в России захотели предоставить налоговый вычет на покупку жилья
В России захотели предоставить самозанятым право получить имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст законопроекта.
По данным издания, документ будет направлен на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время право на получение имущественных налоговых вычетов по НДФЛ имеют индивидуальные предприниматели.
Как объяснил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, в России становится все больше самозанятых граждан. Однако у них меньше прав по сравнению с индивидуальными предпринимателями, подчеркнул он. Введение имущественного налогового вычета для самозанятых позволит популяризировать данный статус, считает сенатор.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о снижении ставки по льготной ипотеке до 7 процентов до конца года. «Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей», — отметил российский премьер.