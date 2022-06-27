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Японцев попросили потерпеть жару ради экономии

Власти Японии попросили жителей Токио экономить электроэнергию на фоне жары

Фото: Keith Tsuji / Globallookpress.com

Правительство Японии попросило жителей Токио меньше пользоваться электроэнергией из-за возможных перебоев на фоне рекордно жаркой погоды. Об этом сообщает The Guardian.

По данным метеорологов, температура воздуха в городе достигла 35 градусов Цельсия. Власти посоветовали домохозяйствам и предприятиям меньше включать свет и ограничить использование кондиционеров, но при этом быть осторожными и не допускать перегрева своего организма.

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Японцам придется потерпеть жару и особенно экономить электроэнергию после обеда и вечером, когда на ресурс приходится пик спроса. Резервные генерирующие мощности города и его окрестностей уже могли упасть до 3,7 процента. Дальнейшее снижение связано с риском перебоев электроснабжения и отключения питания.

«Нас поразила несвойственная сезону жара. Пожалуйста, давайте сотрудничать и экономить как можно больше энергии», — заявили в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии.

В мае 2021 года из-за сильной засухи власти США попросили жителей города Фармингтон в штате Нью-Мексико на юго-западе страны сократить потребление воды. Оказалось, что озеро Фармингтон, которое питает городскую систему водоснабжения, практически не пополнялось из-за сокращения снежных покровов на местных горных реках.

Нина Ташевская
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