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Кадыров заявил о создании четырех военных батальонов в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике создадут четыре военных батальона
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о создании четырех военных батальонов в республике. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, в Чечне сформируют батальоны «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» с «внушительным количеством личного состава». «В контингент военнослужащих войдут исключительно чеченские ребята», — рассказал он, пояснив, что подразделения пополнят состав войск Министерства обороны России.

Глава Чечни пояснил, что желание сформировать новые батальоны вызвано «крайне патриотическим настроем среди молодежи региона». «Количество желающих встать на защиту Родины растет в геометрической прогрессии, и наша задача заключается в том, чтобы предоставить им такую возможность», — добавил он.

В мае Рамзан Кадыров заявил, что объявления мобилизации в России ждать не стоит. По его словам, нужно самим «мобилизироваться» вокруг президента России Владимира Путина.

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Марина Совина
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