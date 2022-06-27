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Российский уголовник пойдет под суд за убийство знакомого из-за плохой музыки

В Кемеровской области россиянин зарезал соседа из-за его музыкальных предпочтений

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Кемеровской области ранее судимый 35-летний российский уголовник пойдет под суд за убийство соседа. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина, ставший жертвой расправы, пригласил обвиняемого в гости. Знакомые распивали алкоголь и слушали музыку. В какой-то момент гость счел игравшую музыку плохой и высказал хозяину претензии насчет его музыкальных предпочтений. После он схватил нож и нанес мужчине несколько ударов в жизненно важные органы, после чего позвонил в скорую помощь.

Спасти жизнь пострадавшего врачам не удалось. Обвиняемый был задержан, он раскаялся и признал вину. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает СКР.

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Владимир Седов
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