Российский уголовник пойдет под суд за убийство знакомого из-за плохой музыки

В Кемеровской области россиянин зарезал соседа из-за его музыкальных предпочтений

В Кемеровской области ранее судимый 35-летний российский уголовник пойдет под суд за убийство соседа. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина, ставший жертвой расправы, пригласил обвиняемого в гости. Знакомые распивали алкоголь и слушали музыку. В какой-то момент гость счел игравшую музыку плохой и высказал хозяину претензии насчет его музыкальных предпочтений. После он схватил нож и нанес мужчине несколько ударов в жизненно важные органы, после чего позвонил в скорую помощь.

Спасти жизнь пострадавшего врачам не удалось. Обвиняемый был задержан, он раскаялся и признал вину. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает СКР.