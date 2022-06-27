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ДНР заявила о 172 погибших украинских военных на «Азовстали»

Генпрокуратура ДНР: на территории «Азовстали» найдены останки 172 украинских военных

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) заявила, что на территории мариупольского завода «Азовсталь» найдены останки 172 погибших украинских военных. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

«Следователями Генеральной прокуратуры ДНР совместно с сотрудниками МВД и МЧС ДНР продолжается работа по обследованию территории города Мариуполя, в том числе комбината "Азовсталь". На территории указанного предприятия на данный момент выявлены останки 172 украинских военнослужащих», — сказано в сообщении.

Генпрокуратура также опубликовала имена 52 погибших украинских военных, чьи останки, как утверждает надзорное ведомство, были найдены в Мариуполе в конце мая.

По данным Минобороны России, с 16 по 20 мая сдали оружие и сдались в плен 2439 украинских военнослужащих, находившихся на «Азовстали».

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Алевтина Запольская
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