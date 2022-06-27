Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В России сочли недостаточным наказание за один вид нарушений

«Ведомости»: в России мало законодательных норм по экологическим преступлениям

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В России недосчитались законодательных норм для привлечения к ответственности за экологические преступления — в суды поступает мало дел, связанных с ущербом окружающей среде. Наказание за этот вид нарушений сочли недостаточным опрошенные «Ведомостями» эксперты.

По данным Верховного суда (ВС), в структуре судимостей на экологические преступления приходится около одного процента. «Несмотря на их [виновных в преступлениях] относительно небольшое количество, они причиняют существенный, трудновосполнимый, а иногда и невосполнимый вред окружающей среде», — пояснил судья ВС Олег Зателепин. При этом он отметил, что суды в целом правильно применяют соответствующее законодательство.

Материалы по теме:
Модный приговор. Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
Модный приговор.Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
3 марта 2022
Маски брошены. Китай успешно борется с COVID-19, но отравляет экологию. Как тонны масок и перчаток уничтожают природу?
Маски брошены.Китай успешно борется с COVID-19, но отравляет экологию. Как тонны масок и перчаток уничтожают природу?
5 июня 2022

Руководитель практики экологии и климатической безопасности адвокатского бюро «А-ПРО» Диана Нетесова обратила внимание на достаточно низкий уровень экологической ответственности в России и на нехватку законодательных норм, которые бы привлекали в том числе бизнес к ответственности. По словам специалистки, суды вспомнили об уголовной ответственности за экологические нарушения только около года назад, когда заговорили об опасном уровне загрязнения воздуха в промышленных городах.

Нетесова добавила, что чисто экологических норм в стране почти нет — около 90 процентов из них считаются санитарно-гигиеническими. «Используются достаточно широкие формулировки, которые дают возможности "тонкого лавирования" для минимизации штрафов», — разъяснила эксперт.

Эколог Георгий Каваносян заметил, что в целом экология и связанные с ней нарушения не являются объектом интереса россиян — граждане могут пройти мимо и не заявить об этом в надзорные органы. По словам специалиста, лишь каждое пятое нарушение экологического законодательства доходит до взыскания ущерба с виновного, а остальные отделываются штрафами.

Ранее огромный штраф за ущерб экологии суд решил взыскать с Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Росприроднадзор подал на компанию иск за разлив нефти в Черном море, который случился летом 2021 года. Сумма взыскания составила 5,3 миллиарда рублей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил о максимальном усилении мер безопасности в России
В Совфеде заявили об опасности новой стратегической концепции НАТО
В ДНР озвучили потери Киева с начала конфликта
«Севмаш» построит обитаемый подводный аппарат для «Газпрома»
Зеленский попросил страны G7 предоставить Украине системы ПВО
Минобрнауки раскрыло влияние отказа от Болонской системы на дипломы за рубежом
Создатели «Очень странных дел» рассказали о работе над спин-оффом шоу
Японцев попросили потерпеть жару ради экономии
«Самый татуированный мужчина Ирландии» показал старые фото с чистой кожей
ЮАР снял все ограничения на въезд туристов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.