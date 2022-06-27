В России сочли недостаточным наказание за один вид нарушений

«Ведомости»: в России мало законодательных норм по экологическим преступлениям

В России недосчитались законодательных норм для привлечения к ответственности за экологические преступления — в суды поступает мало дел, связанных с ущербом окружающей среде. Наказание за этот вид нарушений сочли недостаточным опрошенные «Ведомостями» эксперты.

По данным Верховного суда (ВС), в структуре судимостей на экологические преступления приходится около одного процента. «Несмотря на их [виновных в преступлениях] относительно небольшое количество, они причиняют существенный, трудновосполнимый, а иногда и невосполнимый вред окружающей среде», — пояснил судья ВС Олег Зателепин. При этом он отметил, что суды в целом правильно применяют соответствующее законодательство.

Руководитель практики экологии и климатической безопасности адвокатского бюро «А-ПРО» Диана Нетесова обратила внимание на достаточно низкий уровень экологической ответственности в России и на нехватку законодательных норм, которые бы привлекали в том числе бизнес к ответственности. По словам специалистки, суды вспомнили об уголовной ответственности за экологические нарушения только около года назад, когда заговорили об опасном уровне загрязнения воздуха в промышленных городах.

Нетесова добавила, что чисто экологических норм в стране почти нет — около 90 процентов из них считаются санитарно-гигиеническими. «Используются достаточно широкие формулировки, которые дают возможности "тонкого лавирования" для минимизации штрафов», — разъяснила эксперт.

Эколог Георгий Каваносян заметил, что в целом экология и связанные с ней нарушения не являются объектом интереса россиян — граждане могут пройти мимо и не заявить об этом в надзорные органы. По словам специалиста, лишь каждое пятое нарушение экологического законодательства доходит до взыскания ущерба с виновного, а остальные отделываются штрафами.

Ранее огромный штраф за ущерб экологии суд решил взыскать с Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Росприроднадзор подал на компанию иск за разлив нефти в Черном море, который случился летом 2021 года. Сумма взыскания составила 5,3 миллиарда рублей.