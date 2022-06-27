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Британия откажется от перспективного беспилотника

Британия закрыла проект разработки ведомого беспилотника Mosquito

Изображение: Spirit AeroSystems, Inc.

Королевские Военно-воздушные силы (ВВС) Британии отказались от перспективного ведомого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Mosquito. Беспилотник мог полететь в 2023 году, пишет UK Defence Journal.

Решение приняли на основе анализа программы Lightweight Affordable Novel Combat Aircraft (LANCA) и демонстратора беспилотника. Специалисты ВВС и Лаборатории оборонной науки и техники пришли к выводу, что большей эффективности можно достичь с помощью менее дорогостоящих аппаратов.

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Отмечается, что отказ от Mosquito не повлияет на планы по созданию ведомых беспилотников. В рамках программы Future Combat Air System Британия планирует создать БПЛА, которые смогут выполнять задачи после 2035 года.

«Благодаря проекту Mosquito и другим экспериментальным мероприятиям Королевские военно-воздушные силы добились существенного прогресса и приобрели значительную ценность в понимании и использовании целого ряда будущих беспилотных возможностей. Это решение максимизирует накопленный на сегодняшний день опыт и позволяет изменить направление программы LANCA», — сообщил коммодор ВВС Джез Холмс.

В мае стало известно, что российский дрон С-70Б, который может стать ведомым истребителя Су-57, научили применять ракеты истребителя пятого поколения.

Синдром отмены: Россия


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Даниил Иринин
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