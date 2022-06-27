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В России рассказали о продаже нефти в Индию по низким ценам

Посол России Денис Алипов заявил о росте поставок энергоресурсов в Индию в десятки раз

Фото: Parth Sanyal / Reuters

Россия активно продает энергоресурсы в Индию по ценам ниже мировых, объемы поставок выросли в десятки раз, заявил посол России в азиатской стране Денис Алипов. Его заявления в эфире телеканала «Россия 24» приводит «Интерфакс».

«Называется цифра роста в 50 раз, называются и другие цифры. Не буду абсолютные величины называть, потому что это предмет непубличных внешнеторговых контрактов, но тем не менее сотрудничество выросло в разы и даже в десятки раз», — пояснил дипломат.

При этом он счел важным то, что власти Индии позволяют компаниям приобретать ресурсы в России по сниженной стоимости, «не перекладывая премию роста цен на энергоресурсы на конечных потребителей».

Рост экспорта энергоресурсов в Индию отмечается на фоне перспектив введения эмбарго на нефть в Европейском союзе и нежелании западных компаний приобретать ее в России после начала специальной военной операции на Украине. Подсчеты о 50-кратном росте закупок нефти индийскими предприятиями ранее в июне уже приводили местные СМИ.

Теперь российское сырье составляет 10 процентов всей сырой нефти, закупаемой Индией за рубежом. До 24 февраля показатель не превышал 0,2 процента от общего объема таких закупок. При этом речь идет о торговле с существенной скидкой.

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Платон Щукин
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