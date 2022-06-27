Путину доложили о сокращении операций с недружественными странами

В Росфинмониторинге зафиксировали сокращение финопераций РФ и недружественных стран

Количество финансовых операций между Россией и недружественными странами сократилось на 80 процентов. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает РИА Новости.

Чиханчин заявил, что ведомство проводит анализ международных потоков. Помимо сокращения сотрудничества со странами Запада, в Росфинмониторинге зафиксировали увеличение финопераций со странами Юго-Восточной и Центральной Азии, а также со странами арабского мира.

По данным Чиханчина, количество финансовых операций с азиатскими партнерами за последнее время увеличилось примерно в три раза. «Есть финансовые потоки, значит, экономика работает», — заключил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у недружественных стран не получается и не получится изолировать Россию. В России никто не говорит об изоляции, наоборот, все считают это невозможным, добавил пресс-секретарь главы государства.