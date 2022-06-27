Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Сотрудника МВД и охранника осудят за ограбление на 393 тысячи долларов

В Москве рассмотрят дело оперативника и охранника, ограбивших мужчину на тысячи долларов

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Кузьминский районный суд рассмотрит дело 45-летнего оперуполномоченного по особо важным делам УНК ГУ МВД России по городу Москве и 40-летнего сотрудника частного охранного предприятия за ограбление. Об этом в понедельник, 27 июня, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным ведомства, с мая 2020-го по февраль 2022 года мужчины следили за жителем столицы с помощью GPS-трекера, установленного на его машину. В день, когда потерпевший прибыл на улицу Генерала Кузнецова, чтобы обменять крупную сумму денег, сообщники напали на него, избили и отобрали 393 тысячи долларов США. После этого они скрылись с места преступления. Похищенные деньги мужчины разделили между собой.

Вскоре фигуранты были задержаны столичными правоохранителями. Одного их них поместили в СИЗО, с другого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Медведев пообещал жесткие меры в ответ на запрет транзита в Калининград
В российских школах до конца года введут программы патриотического воспитания
Гиена с головой самого опасного в мире медведя в зубах попала в фотоловушку
Россиянам рассказали о способах побороть страх смерти
Названы признаки солнечного удара у домашних питомцев
Россияне начали нанимать сотрудников IKEA ради участия в распродаже
Озвучена спровоцировавшая ледниковый период причина
«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку»
В Госдуме прокомментировали предложение служить по контракту выпускникам школ
Суд признал законным приговор по делу о перестрелке в «Москва-Сити»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.