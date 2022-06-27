Сотрудника МВД и охранника осудят за ограбление на 393 тысячи долларов

В Москве рассмотрят дело оперативника и охранника, ограбивших мужчину на тысячи долларов

Кузьминский районный суд рассмотрит дело 45-летнего оперуполномоченного по особо важным делам УНК ГУ МВД России по городу Москве и 40-летнего сотрудника частного охранного предприятия за ограбление. Об этом в понедельник, 27 июня, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным ведомства, с мая 2020-го по февраль 2022 года мужчины следили за жителем столицы с помощью GPS-трекера, установленного на его машину. В день, когда потерпевший прибыл на улицу Генерала Кузнецова, чтобы обменять крупную сумму денег, сообщники напали на него, избили и отобрали 393 тысячи долларов США. После этого они скрылись с места преступления. Похищенные деньги мужчины разделили между собой.

Вскоре фигуранты были задержаны столичными правоохранителями. Одного их них поместили в СИЗО, с другого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.