Большинство граждан Финляндии отказались идти на уступки Турции ради НАТО

Helsingin Sanomat заявила об отказе 70% граждан Финляндии идти на уступки Турции ради НАТО

Большая часть опрошенных — 79 процентов — хотели бы, чтобы Финляндия стала членом НАТО, примерно столько же финнов не хотят идти на уступки Турции ради этого. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat, которое провело опросы общественного мнения.

Подавляющее большинство граждан (70 процентов) не хотят, чтобы страна меняла законодательство, хотя поддержка вхождения Финляндии в Североатлантический альянс достигла нового рекорда. Отмечается, что в предыдущем опросе газеты (проводился в мае) поддержка вступления НАТО составляла 73 процента.

Вопрос о членстве Финляндии и Швеции в НАТО снова подняли после начала спецоперации России на Украине. Против выступила только одна страна-член альянса — Турция, власти которой обвинили Хельсинки и Стокгольм в поддержке террористов (речь о курдских формированиях). Анкара также выставила ряд требований, без выполнения которых не позволит странам вступить в альянс.