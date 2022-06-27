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Американский политолог обвинил США в приводящей к краху политике по Украине

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что политика США ведет Украину к краху

Американский политолог Джон Миршаймер обвинил США политике по Украине, которая приводит Киев к полному краху. Свое мнение он высказал на страницах издания The National Interest, передает РИА Новости.

По словам Миршаймера, Россия расценивает политику Соединенных Штатов в отношении Украины как экзистенциальную угрозу. Речь идет, в том числе, о «навязчивой идее Америки затащить Украину в НАТО и превратить ее в оплот Запада на границе с Россией».

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Марина Совина
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