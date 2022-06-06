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В США назвали худший сценарий развития ситуации на Украине

Американский политолог Ливен допустил войну США и России из-за помощи Вашингтона Киеву

Фото: Usnplash

Политолог Анатоль Ливен заявил, что излишнее втягивание США в конфликт на Украине грозит прямым военным столкновением с Россией. Об этом он написал в колонке для Atlantic.

Ливен назвал наименее благоприятный исход ситуации на Украине и допустил развитие войны США и России из-за помощи Вашингтона Киеву. «Худшим сценарием стало бы превращение конфликта на Украине в начало очередного глобального крестового похода», — подчеркнул американский эксперт.

Специалист рассказал о начале геополитического конфликтов США и ССРР в середине XX века, когда из-за чрезмерного стремления противостоять Москве Вашингтон стал участником нескольких кризисов. В результате страна не смогла справиться с ущербом, который она понесла. Поэтому Ливен призвал Штаты от повторения ошибок времен холодной войны.
Он указал на огромную финансово-экономическую помощь, оказываемую Киеву Вашингтоном сейчас, а также поставки тяжелого и современного вооружения.

«По мере продолжения боевых действий участие Вашингтона в военных усилиях Украины <…> способно перерасти в широкомасштабный и прямой конфликт между двумя великими державами», — подчеркнул Ливен. Подобная ситуация также пртиворечит национальным интересам Вашингтона.

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Марина Совина
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