Американский политолог Ливен допустил войну США и России из-за помощи Вашингтона Киеву

Политолог Анатоль Ливен заявил, что излишнее втягивание США в конфликт на Украине грозит прямым военным столкновением с Россией. Об этом он написал в колонке для Atlantic.

Ливен назвал наименее благоприятный исход ситуации на Украине и допустил развитие войны США и России из-за помощи Вашингтона Киеву. «Худшим сценарием стало бы превращение конфликта на Украине в начало очередного глобального крестового похода», — подчеркнул американский эксперт.

Специалист рассказал о начале геополитического конфликтов США и ССРР в середине XX века, когда из-за чрезмерного стремления противостоять Москве Вашингтон стал участником нескольких кризисов. В результате страна не смогла справиться с ущербом, который она понесла. Поэтому Ливен призвал Штаты от повторения ошибок времен холодной войны.

Он указал на огромную финансово-экономическую помощь, оказываемую Киеву Вашингтоном сейчас, а также поставки тяжелого и современного вооружения.

«По мере продолжения боевых действий участие Вашингтона в военных усилиях Украины <…> способно перерасти в широкомасштабный и прямой конфликт между двумя великими державами», — подчеркнул Ливен. Подобная ситуация также пртиворечит национальным интересам Вашингтона.

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