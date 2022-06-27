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В Госдуме предложили лишать свободы россиян за выезд с допуском к гостайне

Депутаты Госдумы предложили лишать свободы граждан России за выезд с допуском к гостайне

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству одобрил поправку о введении наказания до семи лет лишения свободы за выезд из страны россиян, допущенных к гостайне. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно поправке, предлагается дополнить Уголовный кодекс (УК РФ) статьей 283.2 «Нарушение требований по защите государственной тайны». Закон будет распространяться на россиян, допущенных или ранее допускавшихся к государственной тайне, право которых на выезд из страны ограничено.

За соответствующее нарушение полагается штраф от 200 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты и другого дохода, либо лишение свободы на срок до трех лет. В случае, если нарушение совершено группой лиц, лишение свободы составит до семи лет.

Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект, по которому дезертирство в условиях вооруженного конфликта или военных действий против России будет считаться госизменой и наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

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Сергей Истомин
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