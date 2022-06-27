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В Черкесске появится Центр самбо

В Карачаево-Черкесии построят республиканский Центр самбо

В Карачаево-Черкесии появится республиканский Центр самбо. Об этом сообщает ТАСС.

Центр планируется построит в столице региона Черкесске. «Спортивный объект будет возведен в северной части Черкесска. В Центре самбо смогут заниматься и повышать свое спортивное мастерство талантливые, перспективные ребята со всей республики», — сообщили в правительстве.

Сроки реализации проекта и его детали не уточняются.

Глава республики Рашид Темрезов и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев также бсудили совместные действия по реализации проекта федерации «Самбо в школу», который уже стартовал в республике. «Это спортивный и образовательный проект одновременно, и он уже приносит хорошие результаты. Дети уже с младших классов выбирают самбо в качестве приоритетного вида спорта», — отмечается в сообщении.

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Варвара Кошечкина
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