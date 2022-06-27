СК расследует обстрел буровой установки в Крыму

СК России займется расследованием обстрела буровой установки «Черноморнефтегаза» в Крыму

Следственный комитет (СК) России займется расследованием обстоятельств обстрела плавучей буровой установки «Таврида» компании «Черноморнефтегаз» в Крыму. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело по факту инцидента. В ведомстве заверили, что примут все меры к установлению лиц, причастных к этому преступлению, и привлечению их к уголовной ответственности.

20 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по российским буровым платформам «Черноморнефтегаза», из-за чего начался пожар, который перекинулся к скважине. На момент атаки на там находились 109 человек. В результате инцидента трое человек пострадали, семеро пропали без вести. Позднее крымский сенатор Ольга Ковитиди заявила, что их число увеличилось до пяти.

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