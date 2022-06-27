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Российский турист погиб в Аланье в ДТП

Турист из России погиб в турецкой Аланье в ДТП

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Российский турист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Турции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в генконсульстве в Анталье.

Сообщается, что происшествие произошло в ночное время в городе Аланье в воскресенье, 26 июня. По данным правоохранительных органов, россиянин на арендованном мотоцикле был сбит другим транспортным средством во время перестроения в соседнюю полосу движения.

«Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть россиянина. Обстоятельства ДТП выясняются», — уточнили в генконсульстве.

Ранее в июне при восхождении на гору Шайдеггветтерхорн в швейцарских Альпах погибли российский и немецкий альпинисты. По предварительным данным, мужчины упали с высоты нескольких сотен метров. В настоящее время полиция расследует обстоятельства произошедшего.

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Дарья Рыбак
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