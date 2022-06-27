В Госдуме призвали уволиться критикующих спецоперацию на Украине преподавателей

Спикер Госдумы Володин призвал уволиться критикующих спецоперацию преподавателей

Критикующие спецоперацию на Украине российские преподаватели должны уволиться. С таким призывом к ним обратился спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в понедельник, 27 июня, передает ТАСС.

По его мнению, такие преподаватели ведут антироссийскую пропаганду в пользу других стран. Он напомнил, что российские солдаты сейчас защищают безопасность страны.

«Тот, кто начинает все это искажать и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти, так поступают во всех странах», — подчеркнул спикер Госдумы.

По словам Володина, ректорам российским вузов нельзя допускать подобное. В некоторых случаях руководителю учебного заведения даже стоит покинуть свою должность, отметил он.

Ранее Володин посоветовал депутатам Госдумы во время спецоперации меньше выступать перед телекамерами.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.