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В Госдуме призвали уволиться критикующих спецоперацию на Украине преподавателей

Спикер Госдумы Володин призвал уволиться критикующих спецоперацию преподавателей

Фото: Globallookpress.com

Критикующие спецоперацию на Украине российские преподаватели должны уволиться. С таким призывом к ним обратился спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в понедельник, 27 июня, передает ТАСС.

По его мнению, такие преподаватели ведут антироссийскую пропаганду в пользу других стран. Он напомнил, что российские солдаты сейчас защищают безопасность страны.

«Тот, кто начинает все это искажать и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти, так поступают во всех странах», — подчеркнул спикер Госдумы.

По словам Володина, ректорам российским вузов нельзя допускать подобное. В некоторых случаях руководителю учебного заведения даже стоит покинуть свою должность, отметил он.

Ранее Володин посоветовал депутатам Госдумы во время спецоперации меньше выступать перед телекамерами.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.

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Анна Щербакова
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