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Отец отказался оплачивать свадьбу дочери из-за ее поступка

Daily Mail: дочь мужчины не пригласила его на свадьбу из-за его жены

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

Отец отказался оплачивать свадьбу дочери, несмотря на обещание, из-за ее поступка. Об этом он рассказал в посте на сайте Reddit, на который обратили внимание в Daily Mail.

58-летний автор поста написал, что его 27-летняя дочь выходит замуж осенью, и ранее он пообещал оплатить ее свадьбу. Однако передумал, когда он узнал, что она не пригласила на праздник его жену. «Я развелся 15 лет назад, и женился снова восемь лет назад. Моя дочь никогда не любила мою жену, они плохо ладят. Двое других моих детей любят ее», — написал он.

Когда мужчина поинтересовался у дочери, почему та не пригласила мачеху, она ответила, что хочет видеть на церемонии только «настоящую семью». Автор поста разозлился и заявил, что в таком случае не будет оплачивать свадьбу. Это вызвало негативную реакцию у дочери и его бывшей жены — женщины разозлились и не разговаривают с ним.

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Мужчина попросил сообщество Reddit оценить, правильно ли повел себя в сложившейся ситуации. Пост набрал больше трех тысяч комментариев. «Ваша дочь имеет право приглашать на свадьбу только тех, кого хочет, а вы имеете право платить только за то, за что хотите», — написал один из пользователей. «Мне иногда кажется, что девушки любят почитать посты капризных невест, взять оттуда все самое гадкое, а затем воплотить в жизнь», — заявил другой.

Ранее сообщалось, что невеста из графства Эссекс, Великобритания, испугалась одинокой свадьбы, так как у нее нет близких подруг, которые могли бы стать подружками невесты. Женщина спросила пользователей сети, нормально ли это на их взгляд.

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Алиса Дмитриева
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