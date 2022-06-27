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В российском регионе прогремел взрыв

E1.RU: в поселке Нагорном в Свердловской области прогремел взрыв, один человек погиб

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В поселке Нагорном под Верхней Пышмой Свердловской области прогремел взрыв. Об этом в понедельник, 27 июня, со ссылкой на очевидца событий пишет E1.RU.

Издание также сообщает об одном погибшем. На месте происшествия находятся скорая помощь и пожарный автомобиль.

«Со стороны полигона Красный Адуй в пятницу как будто были стрельбы, падали снаряды, немного с другой стороны, чем обычно на учениях» — приводит E1.RU слова еще одного жителя российского региона.

Об инциденте также сообщает паблик «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте».

Днем 22 июня стало известно о взрыве в воинской части в поселке Барсово. В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщали, что угрозы для населенных пунктов в этом районе не было.

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Евгения Куликова
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