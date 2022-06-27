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Россиянина и его приятелей задержали за убийство проникшего в дом вора

В Забайкалье четырех приятелей задержали за убийство вора и похищение его сообщника

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Забайкалье четырех приятелей в возрасте от 28 до 45 лет задержали за убийство вора и похищение его сообщника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по региону.

По данным полиции, двое жителей Хилка отправились в село Жипхеген и незаконно проникли в дом местного жителя, чтобы совершить кражу. Хозяин задержал злоумышленников с поличным и вызвал троих друзей, чтобы те помогли ему разобраться с незваными гостями.

Россияне избили воров, в результате чего 45-летний потерпевший скончался на месте. Тогда сообщники вывезли убитого хилокчанина и его товарища, который находился без сознания, в лес. Позже второй мужчина пришел в себя и смог вернуться домой. При этом тело своего знакомого он не заметил, так как сообщники прикрыли его ветками.

Больше месяца погибший находился в розыске как без вести пропавший. По факту его исчезновения было возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Спустя время полицейские нашли его знакомого и выяснили, при каких условиях они виделись в последний раз. Благодаря этому правоохранителям удалось выйти на след фигурантов.

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Елизавета Новикова
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