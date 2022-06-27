Страны ЕС обязались заполнить к зиме газохранилища на 80 процентов

Совет ЕС принял постановление об обязательном заполнении ПХГ минимум на 80 процентов

Совет ЕС принял постановление о принудительной сертификации операторов подземных хранилищ газа (ПХГ) на своей территории, а также об обязательном заполнении ПХГ минимум на 80 процентов к зимнему сезону 2022 года и на 90 процентов к следующим. Документ опубликован на сайте организации.

Страны, у которых нет ПХГ, должны хранить объем газа, эквивалентный 15 процентам их годового потребления, в соседних государствах. Также национальные власти должны в принудительном порядке сертифицировать операторов ПХГ, чтобы избежать потенциальных рисков внешнего вмешательства в работу газохранилищ. В документе также есть требование к странам ЕС делиться друг с другом запасами топлива.

Германия заявила, что готова делиться топливом с соседними государствами Евросоюза. «Если Германия сейчас пытается заполнить свои хранилища, то не для того, чтобы снабжать только Германию, но и соседние страны: Чехию, Австрию. При определенных обстоятельствах Польша, Франция будут нуждаться в нашей поддержке, как и наоборот», — отметил министр экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Он добавил, что кризис в одной стране может вызвать проблемы и в другой, а потому Европа «зависит от солидарности».