Владимир Зеленский встретился с президентом Молдавии Санду в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со своей молдавской коллегой Майей Санду. Об этом сообщает радио Sputnik.

Глава республики рассказал о встрече с Санду в украинской столице и отметил, что у Украины с Молдавией «не только общая граница, но и ценности и стремления». «Ваша солидарность с нашей страной и людьми очень важна», — подчеркнул Зеленский.

Президент Молдавии прибыла в Киев 27 июня. По данным пресс-службы главы республики, во время своего визита на Украину Санду также планирует посетить Бородянку, Бучу и Ирпень.