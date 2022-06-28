Путин ускорил дачную амнистию

Президент Путин подписал закон, ускоряющий продление дачной амнистии

Президент России Владимир Путин подписал документ, который ускорил срок вступления в силу закона о продлении дачной амнистии. Об этом сообщили на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что первоначально продлить режим упрощенной регистрации частных домов планировали с 1 сентября. Учитывая поправки, подписанный в декабре 2021 года закон вступит в силу с 1 июля, а сама программа будет действовать до 1 марта 2031 года.

До указанного срока россияне могут поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом, имея только технический план и правоустанавливающий документ на участок при отсутствии такового в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Помимо этого, в период действия дачной амнистии россияне, которые постоянно проживают без права собственности в возведенных до 14 мая 1998 года и расположенных в границах населенного пункта жилых зданиях, могут рассчитывать на получение земельного участка, на котором находится их дом, бесплатно.

Автором инициативы выступил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников. По его словам, ускорение вступления в силу дачной амнистии упростит гражданам оформление прав на недвижимость и земельные участки.

Кроме того, закон должен обеспечить соблюдение имущественных прав россиян. Согласно новым правилам, нотариальные сделки с жильем не смогут проводиться без личного участия владельца, если тот сделает соответствующую пометку в ЕГРН.