Перевозку российской нефти по морю захотели запретить при одном условии

G7 захотела запретить перевозку российской нефти по морю при превышении предельной цены

Страны «Большой семерки» захотели запретить перевозку российской нефти по морю при условии превышения ее стоимости над предельным установленным уровнем, пишет Reuters.

Инициатива о запрете морской транспортировки российской нефти обсуждается на саммите G7, проходящем в немецком замке Эльмау. Участники встречи договорились проработать возможность установления глобального лимита цен на российскую нефть.

Если мера будет реализована, услуги по транспортировке нефти и ее страхованию будут привязаны к цене. Таким образом, продавцов вынудят брать на себя обязательство реализовывать товар по цене в пределах установленного потолка — в противном случае в указанных услугах им будет отказано.