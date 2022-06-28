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Перевозку российской нефти по морю захотели запретить при одном условии

G7 захотела запретить перевозку российской нефти по морю при превышении предельной цены

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Страны «Большой семерки» захотели запретить перевозку российской нефти по морю при условии превышения ее стоимости над предельным установленным уровнем, пишет Reuters.

Инициатива о запрете морской транспортировки российской нефти обсуждается на саммите G7, проходящем в немецком замке Эльмау. Участники встречи договорились проработать возможность установления глобального лимита цен на российскую нефть.

Если мера будет реализована, услуги по транспортировке нефти и ее страхованию будут привязаны к цене. Таким образом, продавцов вынудят брать на себя обязательство реализовывать товар по цене в пределах установленного потолка — в противном случае в указанных услугах им будет отказано.

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Платон Щукин
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