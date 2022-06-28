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Силовые структуры

Бастрыкин раскрыл планы Украины начать наступление на Россию 8 марта

Глава СКР заявил, что ВСУ планировали начать наступление на российской границе 8 марта
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеревались начать наступление на российской границе 8 марта. Об этом заявил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин на Х Петербургском международном юридическом форуме, передает РИА Новости.

По его словам, у следователей имеются данные, раскрывающие планы украинских властей о проведении спецоперации от Северодонецка по направлению к России. В ведомстве в настоящее время изучают эти сведения, по ним идет проверка.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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Любовь Ширижик
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