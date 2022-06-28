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В Запорожье объяснили взрывы в порту Бердянска

Власти Запорожья объяснили взрыв в порту Бердянска разминированием российскими военными

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Взрывы в порту Бердянска произведены в ходе разминирования территории, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области. Об этом пишет ТАСС.

«Это разминирование, подтверждаем», — отметили в ВГА, уточнив, что работы по разминированию проводятся российскими военнослужащими.

По данным властей, порт вскоре заработает в плановом режиме.

«В Бердянске в порту очень много заминировано, уже кажется, что все разминировано, но потом все равно находится», — приводит РИА Новости слова члена главного совета ВГА Владимира Рогова.

Российская армия взяла Бердянск под контроль в ходе специальной военной операции, объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля.

Алевтина Запольская
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