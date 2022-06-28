Маскировка аномально широкой шеи блогерши удивила фанатов

Блогерша Беллела Колас удивила фанатов аномальной шириной своей шеи

Блогерша из Калифорнии Беллела Колас продемонстрировала, как маскирует необычную особенность своего тела, и удивила фанатов. Соответствующий ролик она разместила в TikTok.

18-летняя юзерша с никнеймом bellela.colas показала обратную сторону идеальных публикаций в соцсетях. Сначала девушка запечатлела себя на камеру с распущенными волосами, а затем собрала их и открыла линию плеч. В размещенном видео заметно, что ее шея отличается аномальной шириной. Таким образом, с помощью прически Колас корректирует массивный верх туловища.

Опубликованное видео набрало более 210 тысяч просмотров и 9,6 тысячи лайков. Пользователи сети принялись высказываться в комментариях, восхищаясь смелостью автора поста. «Ты красива с любого ракурса!», «Принимай свои несовершенства», «Не обращай внимание на хейтеров, ты прекрасна», — писали в комментариях.

Ранее в июне плюс-сайз-модель из Австралии Карина Ирби показала недостатки фигуры на фото в бикини и восхитила подписчиков. Блогерша опубликовала снимки, сделанные на пляже без правильно поставленного света и ретуши. На размещенных кадрах были видны складки в области талии и целлюлит. Девушка призналась, что данные особенности были у нее даже тогда, когда она была стройнее и регулярно тренировалась.