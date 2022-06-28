Врач предупредила об опасности закрывающей глаз эмо-челки

Врач Пурига: если носить косую челку, можно потерять зрение на одном глазу

Спортивный врач с многолетним стажем Александра Пурига рассказала, чем опасна челка на один глаз. О вреде прически в стиле эмо нулевых она предостерегла в своем Telegram-канале.

Пурига предупредила, что, если долго носить челку на один глаз, это может привести к развитию амблиопии — так называемого «ленивого глаза». При этой патологии можно существенно потерять зрительные способности одного из глаз — однако это последствие обратимо. «На сегодняшний день этим недугом страдают около 2 процентов населения. В большинстве случаев амблиопия наблюдается у детей до 7 лет, однако может встречаться и у взрослых», — добавила она.

Кроме того, добавила врач, закрытие одного глаза при ношении косой челки может спровоцировать монокулярное зрение. При этой патологии основное свойство зрительной системы, бинокулярность, отключается и человек теряет способность видеть одновременно обоими глазами, объяснила Пурига. Также, продолжила она, после долгого ношения косой челки человек теряет способность к стереоскопии.

Ранее Пурига рассказала, что работа на даче вредит людям с подорванным здоровьем. Так, по ее словам, дачные работы опасны для тех, кто испытывает проблемы с сердцем.