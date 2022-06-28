Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач предупредила об опасности закрывающей глаз эмо-челки

Врач Пурига: если носить косую челку, можно потерять зрение на одном глазу

Фото: Shutterstock

Спортивный врач с многолетним стажем Александра Пурига рассказала, чем опасна челка на один глаз. О вреде прически в стиле эмо нулевых она предостерегла в своем Telegram-канале.

Пурига предупредила, что, если долго носить челку на один глаз, это может привести к развитию амблиопии — так называемого «ленивого глаза». При этой патологии можно существенно потерять зрительные способности одного из глаз — однако это последствие обратимо. «На сегодняшний день этим недугом страдают около 2 процентов населения. В большинстве случаев амблиопия наблюдается у детей до 7 лет, однако может встречаться и у взрослых», — добавила она.

Материалы по теме:
«Доживу до 180 лет, если выживу» Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Доживу до 180 лет, если выживу»Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
8 февраля 2019
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал» Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
7 марта 2019

Кроме того, добавила врач, закрытие одного глаза при ношении косой челки может спровоцировать монокулярное зрение. При этой патологии основное свойство зрительной системы, бинокулярность, отключается и человек теряет способность видеть одновременно обоими глазами, объяснила Пурига. Также, продолжила она, после долгого ношения косой челки человек теряет способность к стереоскопии.

Ранее Пурига рассказала, что работа на даче вредит людям с подорванным здоровьем. Так, по ее словам, дачные работы опасны для тех, кто испытывает проблемы с сердцем.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Советники Байдена обсудили возможность территориальных уступок Украины России
Джонсон отвлекся от политики из-за трансгендеров
Российские войска нанесли удар по обстреливающим ДНР системам «Град»
Минобороны России заявило об уничтожении трех Су-25 ВСУ
40-летний приезжий похитил 15-летнюю школьницу в Москве
Часть униформы официантов стала новым трендом в 2022 году
Минобороны заявило об уничтожении ангара ВСУ с боеприпасами из США и Европы
Россия испытала силовую установку беспилотного «Партизана»
В Минобороны сообщили об уничтожении более 100 украинских военных и наемников
Польша потребует от России заплатить за отключение газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.