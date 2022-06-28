Российская чиновница лишится квартиры из-за подозрительных доходов

Чиновница Хаустова лишится квартиры в Краснодаре из-за непрозрачных доходов

Российская чиновница может лишиться жилья из-за непрозрачных доходов. Бывший первый замдиректора департамента внутренней политики края Инна Хаустова не смогла доказать, что приобрела квартиру в Краснодаре на законно заработанные средства, сообщает Telegram-канал «Кубанские Новости».

Площадь квартиры составляет 76 квадратных метров, ее стоимость оценивается в пять миллионов рублей. Хаустова купила объект через год после вступления в должность, в 2019-м. Согласно отчетам за этот год, доход Инны составил 1,9 миллиона рублей, а доход ее мужа — 419 тысяч рублей. При этом ранее Хаустова обвинялась в шести эпизодах получения взяток. В 2020 году она потребовала от глав районов передавать деньги за покровительство и получила от других чиновников около миллиона рублей.

Хаустова заявила, что приобрела новую недвижимость на средства с продажи старой, однако суд посчитал ситуацию подозрительной, так как суммы не сопоставлялись. Правоохранительные органы могут забрать квартиру чиновницы, поскольку помимо спорной квартиры Инна владеет другим жильем.

В июне недвижимости лишился депутат Госдумы — его квартиру в Германии конфисковали из-за санкций. Прокуратура выяснила, что россиянин сдавал жилье в аренду и получал от арендаторов около 3,5 тысячи евро ежемесячно.