На популярном курорте решили брать деньги за спасение пьяных тонущих туристов

Власти Сан-Себастьяна решили брать деньги с пьяных туристов за их спасение на воде

Власти популярного курортного города Сан-Себастьян в Испании прорабатывают закон, который позволит брать с туристов деньги за их спасение, если будет доказано, что отдыхающие находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет The Guardian.

Как сообщает издание, местным спасателям приходится слишком часто доставать из воды тонущих путешественников, решивших искупаться в состоянии алкогольного опьянения.

Последний инцидент произошел несколько недель назад — экстренные службы задействовали 20 человек, чтобы спасти двух пьяных мужчин, которых отнесло течением от берега. Стоимость спасательной операции составила 5000 фунтов стерлингов (примерно 333 тысячи рублей).

Теперь власти испанского города хотят перестать брать на себя оплату счетов по чрезвычайным происшествиям и будут взыскивать расходы с туристов, если будет доказано их халатное отношение к безопасности на воде.

Ранее сообщалось, что испанский регион Коста-дель-Соль решил бороться с репутацией «европейской столицы вечеринок». Там будет пресекаться проведение «скандальных» девичников и мальчишников — для этого туристические квартиры и отели планируется снабдить устройствами по мониторингу шума.