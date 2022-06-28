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Бывший президент Молдавии опротестовал штраф за ношение георгиевской ленты

Экс-президент Молдавии Додон опротестовал штраф за ношение георгиевской ленты 9 мая

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бывший президент Молдавии Игорь Додон опротестовал в Апелляционной палате Кишинева ранее выписанный ему штраф в размере девяти тысяч леев (почти 470 долларов) за ношение георгиевской ленты 9 Мая. Информация об этом была опубликована на молдавском Национальном портале судов, передает портал ZdG.

Отмечается, что первое судебное заседание было назначено на 19 июля в Кишиневском суде.

В апреле президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный парламентом республики запрет на хранение и ношение георгиевской ленты. Нарушителям новой законодательной нормы грозит штраф на сумму от 245 до 490 долларов в национальной валюте или общественные работы.

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Алевтина Запольская
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