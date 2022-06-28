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Отдыхавшие в Египте россияне пожаловались на сложности с возвращением домой

Группа российских туристов застряла в Шарм-эш-Шейхе из-за переноса рейсов EgyptAir

Фото: Meinrad Riedo / Globallookpress.com

Российские туристы, отдыхавшие в Египте, пожаловались на сложности с возвращением на родину из-за переноса авиарейсов авиакомпании EgyptAir. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что соотечественники застряли на курорте Шарм-эш-Шейх и на протяжении пяти дней не могут улететь домой. Так, по словам одной из путешественниц, она должна была вернуться в Россию еще 23 июня, однако ее рейс был перенесен.

«Туроператор нам об этом (об изменении даты вылета — прим. «Ленты.ру») заранее сообщил, и нас на четыре дня оставили в нашем отеле, проживание продлили бесплатно», — рассказала путешественница. Точную информацию по вылету туристам пообещали сообщить во вторник, 29 июня.

Ранее российский тревел-блогер Алексей Кутовой, застрявший в Эквадоре из-за западных санкций, рассказал о жителях латиноамериканской страны. Так, молодой человек рассказал, что жители тихоокеанского побережья «живут довольно бедно и кормятся тем, что поймали».

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Валентина Процкова
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