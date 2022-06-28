Россиянам назвали способ вычислить ворующих электричество соседей

ПАО «ГИТ»: о воровстве соседями электричества можно узнать через счетчик

Узнать о воровстве соседями электричества можно через счетчик. Способы вычислить пытающихся сэкономить за чужой счет жильцов назвал россиянам генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев, пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что воровство у соседей напрямую происходит редко. Чтобы это проверить, необходимо отключить все электроприборы в квартире и посмотреть, «крутится» ли счетчик. При подозрении, что соседи подключились к общедомовой сети, эксперт посоветовал проверить их счетчик, когда работают электроприборы, или выключить автомат освещения в подъезде и посмотреть, выключится ли что-то у жильцов.

«При этом общее — это далеко не "ничье", общее — это то, за что платите, в том числе, и вы. И если кто-то подключился к общедомовым сетям незаконно, то именно вы и оплачиваете его освещение. Определить это гораздо сложнее, но тоже можно», — пояснил Ковалев.

Эксперт добавил, что зачастую к общедомовым сетям нелегально подключаются коммерческие организации — при обнаружении воровства электричества специалист посоветовал обращаться в управляющую компанию.