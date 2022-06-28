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Забивший пенсионерку до смерти россиянин признался во втором убийстве

В Красноярске мужчина, забивший пенсионерку до смерти, признался во втором убийстве

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красноярске в ходе расследования дела об убийстве 72-летней пенсионерки выяснилось, что обвиняемый по этому делу россиянин семь лет назад совершил аналогичное преступление. Об этом во вторник, 28 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В настоящее время ему предъявили обвинения по статьям 105 («Убийство двух лиц, сопряженное с разбоем») и 162 («Разбой») УК РФ. Он признался в содеянном и раскрыл подробности преступлений. На время следствия его поместили в СИЗО.

По версии следствия, в июле 2015 года фигурант, представившись соседом, вошел в квартиру к 79-летней женщине, которая жила на улице Энергетиков, после чего задушил ее веревкой и утопил в ванной. Затем он забрал телевизор и более 10 тысяч рублей. Тело погибшей обнаружил ее сын.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), однако найти предполагаемого преступника тогда не удалось. Спустя несколько лет он решился на второе преступление.

6 июня этого года мужчина, выдав себя за соседа, зашел в квартиру к 72-летней потерпевшей на Спортивной улице якобы для того, чтобы решить проблемы с сантехникой. После этого мужчина забил пенсионерку до смерти неустановленным предметом, от полученных повреждений она скончалась на месте. Затем россиянин вынес из ее квартиры 40 тысяч рублей, телевизор, компьютер, два мобильных телефона и скрылся с места происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, он выбросил оружие убийства.

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Елизавета Новикова
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