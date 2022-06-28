Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР назвали долю контролируемой территории Лисичанска

Посол ЛНР Мирошник заявил, что НМ ЛНР и ВС РФ контролируют 30 процентов Лисичанска

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Народная милиция Луганской народной республики и Вооруженные силы России контролируют 30 процентов территории Лисичанска. Об этом посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил в эфире передачи «Соловьев Live».

Он назвал долю контролируемой территории Лисичанска и уточнил, что союзные войска дошли до стадиона «Шахтер», в районе которого идет зачистка территории. Мирошник также заявил, что прошлой ночью несколько колонн украинских военнослужащих попытались выйти со стороны одного из городских районов, в результате чего часть военных была уничтожена Военно-космическими силами РФ или артиллерией.

Ранее подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что силы Народной милиции взяли под контроль 98 процентов территории республики. При этом Лисичанск он назвал последним форпостом Вооруженных сил Украины в ЛНР.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
«Ростех» и КамАЗ попали под американские санкции
ЦБ европейской страны пошел на внезапный шаг для борьбы с ростом цен
Российским судам разрешили возвращать жалобы с нецензурной лексикой
США остановили следовавший из России танкер с мазутом
В Эстонии обнаружили обезьянью оспу
В Москве на четырех этажах жилого дома загорелись балконы
Диетолог предупредила об опасности лечебного голодания
Путин подписал закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных
Бастрыкин раскрыл планы Украины начать наступление на Россию 8 марта
Поставлен под сомнение возраст останков древних людей из Колыбели человечества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.