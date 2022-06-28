В ЛНР назвали долю контролируемой территории Лисичанска

Посол ЛНР Мирошник заявил, что НМ ЛНР и ВС РФ контролируют 30 процентов Лисичанска

Народная милиция Луганской народной республики и Вооруженные силы России контролируют 30 процентов территории Лисичанска. Об этом посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил в эфире передачи «Соловьев Live».

Он назвал долю контролируемой территории Лисичанска и уточнил, что союзные войска дошли до стадиона «Шахтер», в районе которого идет зачистка территории. Мирошник также заявил, что прошлой ночью несколько колонн украинских военнослужащих попытались выйти со стороны одного из городских районов, в результате чего часть военных была уничтожена Военно-космическими силами РФ или артиллерией.

Ранее подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что силы Народной милиции взяли под контроль 98 процентов территории республики. При этом Лисичанск он назвал последним форпостом Вооруженных сил Украины в ЛНР.