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Россиянина осудят за нападение на полицейского и угрозы убийством ребенку

Жителя Кузбасса осудят за угрозу убийством 11-летнему мальчику и нападение на полицейского

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Кузбассе 31-летнего жителя города Осинники осудят за угрозу убийством несовершеннолетнего и попытку нападения на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета Росси (СКР).

По данным следствия, в апреле этого года мужчина распивал дома спиртное, после чего стал скандалить с сожительницей. Женщина вызвала полицию. Приехавший по вызову участковый узнал, что за несколько дней до этого фигурант угрожал расправой ее 11-летнему сыну и сдавливал ему горло.

Когда полицейский попросил россиянина проехать вместе с ним в отделение, мужчина стал вести себя агрессивно и попытался ударить сотрудника МВД, однако тот увернулся. Между ними завязалась борьба. На помощь полицейскому пришел его напарник, который помог задержать нападавшего.

На время следствия фигуранта поместили в СИЗО. Он признал вину только в причинении телесных повреждений правоохранителю.

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Елизавета Новикова
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