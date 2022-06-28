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Стало известно об ограничении российскими авиавластями оттока пилотов за границу

«Ъ»: российские пилоты столкнулись со сложностями при устройстве на работу за рубежом

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российские авиавласти начали ограничивать отток пилотов за границу из-за опасения Минтранса не выполнить поручение президента России Владимира Путина сохранить по итогам года объем перевозок в 100 миллионов пассажиров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, стало известно, что уволившиеся или отправленные в простой пилоты отечественных авиакомпаний при попытке устроиться на работу за рубежом столкнулись со сложностями: Росавиация не дает данные о дате выдачи пилотского удостоверения и его актуальности по соответствующему запросу.

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По словам президента профсоюза летного состава России Мирослава Бойчука, с конца февраля до середины июня 2022 года было получено около 600 запросов из Турции и Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Камбоджа и Малайзия), но трудоустроиться смогли только около ста человек.

Отмечается, что отечественные компании начали отправлять командиров воздушных судов на простой с весны после резкого сокращения объема авиаперевозок из-за закрытия воздушного пространства для российских лайнеров на фоне ситуации на Украине. Также в профсоюзах отметили, что доходы пилотов в отрасли в среднем снизились на 40 процентов.

В мае в Минтрансе предсказали, что отток российских пилотов на работу за границу может привести к нехватке летного состава в стране. При этом, по словам пилотов, в России из-за спада перевозок также могут возникнуть сложности с трудоустройством выпускников. 

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Валентина Процкова
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