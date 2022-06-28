Власти Крыма раскрыли число пострадавших из-за подтоплений

Аксенов завяил, что около 1500 человек могут признать пострадавшими из-за подтоплений

Около 1500 жителей Крыма могут признать пострадавшими в результате подтоплений на полуострове. Такое число раскрыл глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что из-за непогоды, которая длилась три дня, пострадали пять муниципалитетов и 17 населенных пунктов, в которых оказались подтоплены 719 домовладений.

«Сейчас главная задача оказать содействие людям, выплатить им полностью материальную поддержку из регионального бюджета. В общей сложности в каждый дом будем заходить: объем не такой большой ущерба, как был при предыдущих наводнениях, где-то около 1,5 тысячи людей будут числиться как пострадавшие в результате этого ЧС», — рассказал глава Крыма.

27 июня стало известно о введении режима ЧС из-за непогоды в Симферополе и Симферопольском районе. Позже, 28 июня, режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба ввели в Белогорском районе полуострова.