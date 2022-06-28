Суд освободил виновного в гибели министра связи Приамурья пауэрлифтера

Виновника гибели экс-главы Минсвязи Приамурья осудили и выпустили из-под стражи

Благовещенский городской суд приговорил Алексея Шкарина к семи месяцам колонии-поселения по делу о причинении смерти по неосторожности министру цифрового развития и связи Амурской области Александру Курдюкову. Об этом во вторник, 28 июня, «Ленте.ру» сообщили в суде.

При этом Шкарина освободили и выпустили из-под стражи, так как его наказание считается отбытым из-за длительного нахождения в СИЗО. Смягчающими обстоятельствами суд посчитал признание вины, наличие у фигуранта маленьких детей, активную помощь следователям, принесение извинений потерпевшей стороне и то, что преступление небольшой тяжести он совершил впервые. Также он должен будет выплатить миллион рублей супруге погибшего.

По данным следствия, в июле 2021 года в семейном пансионате в селе Плодопитомник во время совместного распития спиртного между Шкариным и Курдюковым произошла ссора из-за того, что осужденный нецензурно оскорбил его супругу. Во время конфликта Шкарин, который, как уточняет Telegram-канал Amur Mash, был пауэрлифтером, подбежал к оппоненту и толкнул его ладонью в лицо. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения экс-глава Минсвязи Приамурья, потеряв равновесие, упал на бетон, ударившись о него головой.

В результате потерпевшему был причинен ряд телесных повреждений, в том числе открытая тупая черепно-мозговая травма. Через несколько дней он скончался в Амурской областной клинической больнице.

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