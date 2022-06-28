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Президент Таджикистана оценил отношения с Россией

Президент Таджикистана Рахмон назвал Россию важным стратегическим партнером республики

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон оценил отношения республики с Россией. На эту тему он высказался на встрече в Душанбе с главой РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Рахмон назвал Россию важным стратегическим партнером и союзником Таджикистана и указал на «высокую динамику развития» взаимоотношений двух стран.

Отдельно глава государства отметил сотрудничество Душанбе и Москвы в сфере безопасности и высокий уровень культурно-гуманитарного сотрудничества.

28 июня Путин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. Отмечалось, что в рамках встречи с президентом республики он обсудит торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы, а также военно-техническое сотрудничество двух стран.

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Алевтина Запольская
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