В Вологде захотели отреставрировать кремль

Специалисты разработали проект реставрации Вологодского кремля

Специалисты завершили разработку проекта реставрации Вологодского кремля, по оценкам экспертов ремонт займет от пяти лет, рассказала в беседе с ТАСС гендиректор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева.

Собеседница агентства указала, что разработка проектно-сметной документации проводилась в рамках заключенного контракта с апреля 2020 года, на упомянутые цели из областного бюджета выделили порядка 100 миллионов рублей, однако во время аукциона цену снизили на 25 процентов. Поскольку все поставленные задачи выполнены, контракт готовятся закрыть.

«Одним из его условий было получение положительной государственной экспертизы на документацию, она получена. Это является основанием для выполнения уже реставрационных работ, для выделения и привлечения федеральных и региональных средств и проведения собственно реставрации», — добавила Евсеева.

Согласно вердикту экспертов, ремонт займет около пяти лет и завершится в 2027 году.

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