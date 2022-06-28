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Всероссийские сельские игры пройдут в Омской области

Более тысячи спортсменов съедутся на Всероссийские сельские игры в Омской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Всероссийские сельские игры пройдут в Омской области в конце июля. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Уточняется, что мероприятие состоится с 26 по 31 июля в рамках нацпроекта «Демография». «Омская область станет столицей проведения XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр, которые будут организованы в нашем регионе впервые. Ранее Омская область принимала только зимние соревнования — в 2007 и 2011 годах», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что всего на состязания съедутся более 1,4 тысячи человек из 50 регионов страны. Кроме того, впервые участниками сельских игр станут и иностранные спортсмены — в регион приедет делегация из Белоруссии.

Как ожидается, церемония открытия состоится 27 июля на Соборной площади. Закрытие же пройдет в футбольном манеже спорткомплекса «Красная звезда» 30 июля.

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Варвара Кошечкина
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