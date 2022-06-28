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Старшего сержанта ВСУ обвинили в убийстве жителя Мариуполя из-за произношения

СК России предъявил обвинение военному ВСУ в убийстве жителя Мариуполя из-за произношения

Кадр: СК РФ

Российские следователи предъявили обвинение военнослужащему 501-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) старшему сержанту Антону Череднику. Об этом во вторник, 28 июня, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Ему вменяют совершение преступления по статье 356 («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») УК РФ.

По данным следствия, 27 марта в 18:30 часов в поселке Мирном в Мариуполе Чередник вместе с сослуживцами, патрулируя улицы, остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним мирные жители, он потребовал от них произнести фразу на украинском языке, при этом стреляя в воздух для устрашения. Так как у одного из потерпевших было «неправильное произношение», фигурант убил его из автомата. Второй мужчина выжил и позже рассказал сотрудникам СКР о преступлении.

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Елизавета Новикова
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