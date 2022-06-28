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В ЕС заявили о необходимости увеличения военных расходов

Боррель заявил, что странам Евросоюза необходимо увеличить военные расходы

Фото: Elyxandro Cegarra / Panoramic / Globallookpress.com

Странам Европейского союза (ЕС) необходимо увеличить свои военные расходы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Дипломат заявил, что страны ЕС должны лучше тратить деньги на оборону, не смотря на то, что Евросоюз не является военным объединением. «Речь идет не о создании европейской армии, а о том, чтобы сделать европейские силы более взаимодействующими, более способными к совместной работе», — заявил Боррель.

Кроме того, Боррель отметил, что расширение ЕС потребует пересмотра внутренних процедур объединения. «Мы достигли предела количества членов, которые могут функционировать с одной и той же логикой», — добавил евродипломат. Он также заявил, что Европа сейчас испытывает нехватку рабочей силы.

Ранее Боррель заявил, что Европейский союз не хочет блокировать морской трафик между Россией и Калининградом, но вынужден предотвращать попытки возможного обхода санкций. Глава евродипломатии заявил, что ситуация с Калининградом — это не блокада.

Мировая история санкций
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Николай Чигасов
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