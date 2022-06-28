В ЕС заявили о необходимости увеличения военных расходов

Боррель заявил, что странам Евросоюза необходимо увеличить военные расходы

Странам Европейского союза (ЕС) необходимо увеличить свои военные расходы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Дипломат заявил, что страны ЕС должны лучше тратить деньги на оборону, не смотря на то, что Евросоюз не является военным объединением. «Речь идет не о создании европейской армии, а о том, чтобы сделать европейские силы более взаимодействующими, более способными к совместной работе», — заявил Боррель.

Кроме того, Боррель отметил, что расширение ЕС потребует пересмотра внутренних процедур объединения. «Мы достигли предела количества членов, которые могут функционировать с одной и той же логикой», — добавил евродипломат. Он также заявил, что Европа сейчас испытывает нехватку рабочей силы.

Ранее Боррель заявил, что Европейский союз не хочет блокировать морской трафик между Россией и Калининградом, но вынужден предотвращать попытки возможного обхода санкций. Глава евродипломатии заявил, что ситуация с Калининградом — это не блокада.