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Рогозин осудил санкции США против председателя НТС Роскосмоса

Рогозин назвал «свинской неблагодарностью» санкции США против председателя НТС Роскосмоса
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал санкции против Научно-технического совета (НТС) корпорации Юрия Коптева, против которого ввели санкции США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Рогозин осудил санкции против Коптева и назвал их свинской неблагодарностью. «Неужели американцам показалось мало, что нынешний глава Роскосмоса находится под американо-канадско-евросоюзовско-швейцарско-австралийско-японско-черногорско-молдавско-украинскими и Бог еще знает какими персональными санкциями с марта 2014 года?» — возмутился он.

Глава корпорации предположил, что Вашингтон решил огорчить Коптева, введя против него ограничения. «Но расстроили ли? Не факт. Завтра он будет у меня. Обязательно спрошу», — подчеркнул он.

Рогозин добавил, что Коптев возглавляет также Научно-технический совет Ростеха. Внесение его в санкционный список США демонстрирует «высокую морально-нравственную атмосферу» в американских американских и «НАСАвских» коридорах власти.

«Перечислять все, что сделал Коптев для российско-американских отношений в космической сфере, — тяжелое и долгое занятие. Достаточно сказать, что создание Международной космической станции было возможно лишь благодаря активной позиции тогдашнего главы Росавиакосмоса на партнерство с НАСА», — заключил Рогозин.

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Марина Совина
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