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Россиянка отдохнула в Египте и описала погоду словами «невозможно сделать вдох»

Читательница «Тонкостей туризма» посетила Египет и поделилась особенностями отдыха в июне

Фото: Manfred Bail / Globallookpress.com

Российская туристка побывала в Египте в июне и описала погоду словами «мы знали, куда ехали». Своими наблюдениями впечатлениями от отпуска она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на портале «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, несмотря на то, что она хорошо переносит жару, в день приезда в Шарм-эш-Шейхе температура воздуха была плюс 47 градусов и «невозможно было сделать вдох». Читательница портала отметила, что спасаться от зноя ей помогали бассейн и море, поскольку у воды высокая температура переносится легче.

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«Да, по городу и окрестностям днем не погулять. Вставали мы очень рано, купались, потом завтракали, гуляли и снова купались. И шли спать — сиеста, господа, — рассказала девушка об особенностях отдыха. — Потом обед и после обеда жара уже немного спадала (до плюс 40), казалось почти прохладно».

Кроме того, в поездке россиянка отметила доброжелательность персонала отеля и других путешественников. «Отдыхающие в основном россияне и испанцы, они нас тут приучили всех к сиесте. Веселятся, отдыхают, никакого предвзятого отношения к россиянам нет — ни со стороны туристов, ни со стороны персонала», — добавила она.

Ранее сообщалось, что власти Египта сняли все антиковидные ограничения на въезд в страну. Теперь прибывающим отдыхающим не нудно предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-теста.

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Валентина Процкова
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