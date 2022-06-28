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В Кабардино-Балкарии провели открытый турнир по настольному теннису

Открытый турнир по настольному теннису в 19-й раз провели в Нальчике, Кабардино-Балкария

Кадр: «Россия-1»

Открытый турнир по настольному теннису провели в Нальчике, Кабардино-Балкария. Соответствующую информацию публикует местный портал «Вести КБР».

Согласно материалу, в соревнованиях, которые проходили в 19-й раз, приняли участие более 200 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Волгограда, Томска и других городов России. Известно, что теннисисты боролись за награды в командном первенстве, парных разрядах и личном зачете.

Известно, что победителями турнира в трех возрастных категориях оказались Кантемир Замбуров, Тимур Гоноков, Анастасия Котова, Владислав Чимбарцев — все из Кабардино-Балкарии. Кроме того, лидером стала Ксения Ахаева из Московской области и Эвелина Дубинина с Кубани.

Согласно материалу, целью турнира является популяризация спорта в подростковой и молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружеских связей между участниками из разных уголков страны.

Ранее сообщалось, что в Нальчике состоялись межрегиональные соревнования по чирлидингу. Всего на чемпионате присутствовали более 600 спортсменов из восьми регионов России. Победу в конкурсе одержали чирлидеры из Краснодарского края.

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Майя Пономаренко
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