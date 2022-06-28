Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме предложили отменить транспортный налог при одном условии

RT: депутат Милонов предложил отменять транспортный налог при покупке российских машин

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил освободить на два-три года от уплаты транспортного налога водителей при условии, что они будут приобретать автомобили российского производства. Соответствующее обращение направлено главе Минпроторга Денису Мантурову. Об этом сообщает RT.

Как отметил парламентарий, с уходом из страны иностранных производителей у российской автомобильной промышленности появился шанс восстановить объемы производства, совершить качественный рывок на российском рынке и открылась возможность расширить экспорт.

Также, по мнению Милонова, для восстановления объема продаж можно повторно ввести программу утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий для покупки новых российских машин.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о выделении 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили. По словам главы Минпромторга, 10,2 миллиарда рублей выделят на возобновление автокредитования, 4,9 миллиарда — на льготный лизинг, 2,6 миллиарда — на скидки по электрическому транспорту, еще 3,3 миллиарда рублей направят на газомоторную технику.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила НАТО «мясорубкой» при попытке забрать Калининград
Агроном предупредил об опасности некоторых овощей с дачи
В Госдуме предложили отменить транспортный налог при одном условии
Оценены возможности армии Польши на Украине
Джонсон призвал российских ученых переезжать в Британию
Диджей рассказал о существовании в Москве «эксклюзивных» баров
Россиянка побывала в отеле 18+ в Турции и поделилась впечатлениями об отдыхе
Учительница пения занялась сексом с учеником и отправилась в тюрьму на пять лет
Сомнолог назвал основные причины плохого сна
Нидерланды заявили о риске «эффекта домино» в газовом кризисе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.