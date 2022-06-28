В Госдуме предложили отменить транспортный налог при одном условии

RT: депутат Милонов предложил отменять транспортный налог при покупке российских машин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил освободить на два-три года от уплаты транспортного налога водителей при условии, что они будут приобретать автомобили российского производства. Соответствующее обращение направлено главе Минпроторга Денису Мантурову. Об этом сообщает RT.

Как отметил парламентарий, с уходом из страны иностранных производителей у российской автомобильной промышленности появился шанс восстановить объемы производства, совершить качественный рывок на российском рынке и открылась возможность расширить экспорт.

Также, по мнению Милонова, для восстановления объема продаж можно повторно ввести программу утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий для покупки новых российских машин.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о выделении 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили. По словам главы Минпромторга, 10,2 миллиарда рублей выделят на возобновление автокредитования, 4,9 миллиарда — на льготный лизинг, 2,6 миллиарда — на скидки по электрическому транспорту, еще 3,3 миллиарда рублей направят на газомоторную технику.